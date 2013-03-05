جوجل تدعم “لغة الإشارة” في خدمة Hangouts

أضافت شركة جوجل مؤخرًا ميزتين جديدتين لخدمة محادثات الفيديو الجماعية الخاصة بها "هانج آوتس" Hangouts والخاصة بشبكة "جوجل بلس" الاجتماعية.

تأتي الميزة الأولى لتساعد مستخدمي خدمة "هانج آوتس" الصم أو ضعاف السّمع على فهم ما يتم الحديث عنه من قِبل المستخدمين الآخرين، وذلك عن طريق دعوة مترجم خاص ليدخل الدردشة وتظهر صورته في أعلى الزاوية اليمنى للنافذة، ليقوم بتفسير الحديث باستخدام لغة الإشارة ليتمكن المستخدم الأصم من فهم أقوال المستخدمين الآخرين ضمن جلسة الدردشة، كما سيقوم المترجم بنطق ما يقوم به الشخص الأبكم من إشارات لكي يفهمها باقي المستخدمين.

كما قدمت الميزة الثانية مجموعة محدّثة من اختصارات لوحة المفاتيح للمستخدمين الذين لا يقدرون على استخدام الفأرة أثناء دردشة الفيديو لسبب ما، حيث أصبح بالإمكان كتم صوت المايكروفون على سبيل المثال عن طريق الضغط على زري Ctrl+D بلوحة المفاتيح على نظام ويندوز، أو زري Command+D على نظام ماك، وهذه الاختصارات متوفرة على صفحة دعم ومساعدة مخصصة لذلك.