خدمة Evernote تخترق وتطالب مستخدميها بتغيير كلمات المرور

أعلنت الشركة المطورة لتطبيق Evernote الخاص بتسجيل الملاحظات عن تعرضها لمحاولة اختراق منسّقة ومدروسة، تمكنت من خلالها الجهة التي قامت بالاختراق من الوصول إلى مناطق آمنة وحساسة بالخدمة، إلا أنها لم تؤثر بشكل فعلي على حسابات المستخدمين.



وأشارت الشركة إلى أنها قررت تنفيذ خطوة إعادة تعيين كلمات المرور لمستخدميها كإجراء وقائي لتجنب أي ضرر ممكن لحسابات المستخدمين ومعلوماتهم.



وقد أظهر التحقيق الذي أجرته الشركة أن المخترقين تمكنوا من الوصول إلى معلومات المستخدمين بما في ذلك الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور بصيغتها المشفّرة.



وأوضحت الشركة أن الأساليب المتّبعة عندها في تشفير كلمات المرور قوية، إلا أنها فضلت أن تتخذ خطوة إعادة تعيين كلمات المرور لضمان أمن بيانات المستخدم الشخصية.



وقد طالبت الشركة جميع مستخدميها بإعادة تعيين كلمات المرور الخاصة بهم، وذلك عن طريق اختيار كلمة جديدة صعبة، وعدم استخدام كلمات متماثلة مع مواقع وخدمات أخرى، وكذلك حذّرت من النقر على روابط إعادة تعيين كلمة المرور التي تصل عبر البريد الإلكتروني، وإنما الذهاب بشكل مباشر إلى رابط الخدمة وتسجيل الدخول واختيار كلمة جديد من هناك (evernote.com).



هذا وقد توجّهت الشركة بالاعتذار من المستخدمين لهذا الخلل والتسبب بتغيير كلمات المرور لهم، إلا أنها بررت ذلك بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تجربة أكثر أماناً للخدمة.