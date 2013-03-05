سامسونغ تعتزم تزويد غالاكسي إس 4 بتقنية "التحكم عبر العين"

أشار تقرير إخباري اليوم إلى نية سامسونغ الكشف عن تقنية جديدة في هاتف "غالاكسي إس 4"، المزمع إزاحة الستار عنه في مؤتمر بمدينة نيويورك الأمريكية يوم 14 مارس/أذار الجاري.

وكشف تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على لسان أحد العاملين في "سامسونغ" أن الشركة الكورية الجنوبية ستتيح تقنية التحكم في المحتوى عبر حركة العين في هاتف "غالاكسي إس 4".

وستتيح تلك التقنية للمستخدم القيام بتصفح مواقع الإنترنت أو تصفح الكتب الإلكترونية عبر حركة العين التي سيتبعها الهاتف، حيث يتمكن المستخدم على سبيل المثال بالنزول بصفحة الإنترنت إلى أسفل لقراءة بقية محتواها.

وسجلت "سامسونغ" علامة تجارية تسمى "Eye Scroll" والتي ينتظر أن تكون اسم التقنية الجديدة التي ستضاف مستقبلاً إلى بقية أجهزة الشركة، حسب الصحيفة.

وكانت سامسونغ أضافت ميزة "Smart Stay Eye tracking" لتتبع العين وقفل الجهاز في حال ابتعاد المستخدم عن الشاشة في الهاتف "غالاكسي إس 3"، ويبدو أن تقنية "التحكم في المحتوى عبر حركة العين" –أو Eye Scroll- ستكون تطويراً لها.

وأضاف تقرير الصحيفة الأمريكية على لسان نفس المصدر أن سامسونغ اهتمت بتطوير التقنية في هاتفها الذكي القادم أكثر من اهتمامها بتحديث المكونات الداخلية.

