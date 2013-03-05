"تويتر" ينهي عمل تطبيقات "TweetDeck" للأجهزة الذكية

أعلن مطورو خدمة "TweetDeck" عن إنهاء عمل تطبيقات الخدمة الخاصة بالأجهزة الذكية، سواء لنظام أندرويد أو لنظام "iOS" الخاص بأجهزة "آبل" أو تطبيق TweetDeck Air.

وأشار المطورون عبر مدونة الخدمة أن تطبيقات "TweetDeck" تلك سيتم إزالتها تماماً من متاجر التطبيقات بحلول شهر مايو/أيار المقبل، ثم بعدها ستتوقف تلك التطبيقات عن العمل في الأجهزة المثبتة عليها.

وسيركز مطورو الخدمة، التي تستخدم لإدارة حسابات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على تطوير موقع الويب الخاص بالخدمة وإضافة تحسينات جديدة له.

وجاء إيقاف عمل تطبيقات الخدمة الخاصة بالأجهزة الذكية لتحويل المستخدمين إلى تطبيق "تويتر"، حيث حث مطورو خدمة "TweetDeck" في مدونة الخدمة مستخدمي تطبيقاتهم على تثبيت تطبيقات "تويتر" لنظام iOS أو نظام أندرويد.

ويملك "تويتر" خدمة "TweetDeck"، حيث استحوذ عليها في عام 2011، ومنذ ذلك العام لم تحظ تطبيقات الخدمة المخصصة للأجهزة الذكية بأي تطويرات ملحوظة.

