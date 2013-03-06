العرب يفضلون "المنزل" وأجهزة آبل للاتصال بالإنترنت

كشفت الأرقام الصادرة عن مؤسسة Ipsos البحثية أن المنزل هو أكثر الأماكن التي يتم الاتصال منها بشبكة الإنترنت في المنطقة العربية. وبلغت نسبة الاتصال بشبكة الإنترنت من المنزل 87%، فيما كان العمل هو المكان المفضل الثاني للاتصال بالشبكة العنكبوتية بنسبة 34%.

وأضافت الدراسة التي كشفت عنها Ipsos مؤخراً أن 14% من نسبة الاتصال بالإنترنت تتم عبر بيوت الجيران أو الأقارب، بينما تتم نسبة 13% من أماكن متفرقة غير محددة كالشوارع على سبيل المثال، أما 8% من تتم عبر الأماكن العامة ومقاهي الانترنت.

إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن أجهزة "آبل" النقالة هي الأكثر استخداماً للاتصال بشبكة الانترنت حتى شهر يناير الماضي، وذلك بنسبة أكبر من 50%، فيما كانت نسبة استخدام أجهزة "سامسونغ" النقالة للاتصال بالشبكة العنكبوتية تقترب من 30%، وتراجعت نسبة استخدام أجهزة "نوكيا" النقالة إلى أقل من 10%.

ورغم تفوق "آبل" في نسبة الاستخدام للاتصال بشبكة الإنترنت، إلا أن نسبة الاتصال عبر أجهزة "سامسونغ" تنمو بشكل جيد، بينما تتراجع نسبة الاتصال عبر أجهزة "آبل" و"نوكيا".

ووصلت نسبة استخدام أجهزة "آبل" للاتصال بشبكة الإنترنت لأعلى مستوياتها في منتصف 2011، حيث اقتربت من نسبة 65%، إلا أنها تراجعت لنسبة 53% تقريباً في شهر يناير 2013. فيما ارتفعت نسبة الاتصال عبر أجهزة الشركة الكورية الجنوبية من لا شيء تقريباً في 2010 إلى 29% في الشهر قبل الماضي. أما نوكيا فكانت نسبة استخدامها في 2010 تقدر بـ55% تقريباً ولكن الآن تراجعت إلى 9%.

إلى هذا، صنفت الدراسة نسخة "كروم 23" كأكثر المتصفحات استخداماً في المنطقة العربية بنسبة تقترب من 30%، فيما كانت نسبة استخدام الاصدار مايكروسوفت 8 أكبر بقليل من 25%.

وتعد المناطق العربية أحد أكثر المناطق في العالم تفضيلاً لمتصفح "كروم" خاصة أن متصفح "جوجل" شهد تراجعاً في حصته بين بقية المتصفحات في الشهر الماضي.

يُذكر أن دراسة Ipsos شملت مستخدمي الإنترنت في 11 دولة عربية هم الإمارات والسعودية ومصر وسوريا والأردن ولبنان والمغرب وقطر والكويت والعراق وسلطنة عمان.

