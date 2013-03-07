آبل تعتزم الاعتماد على إنتل في صنع معالجات آيفون وآيباد

كشف تقرير إخباري اليوم الخميس عودة المفاوضات بين آبل وإنتل لكي تصنع الأخيرة معالجات لهواتف آيفون وحاسبات آيباد اللوحية.

وأوضح تقرير لوكالة رويترز الإخبارية أن مصادر مطلعة كشفت لها عودة المفاوضات بين الشركتين مجدداً إلا أن تلك المفاوضات لم تأخذ منحنى جدياً حتى الآن.

وتسعى آبل للتعاقد مع مصنع للمعالجات جديد بدلاً من سامسونغ في ظل توتر العلاقة بينهما ووصولها إلى القضاء؛ وأشارت تقارير سابقة إلى أنها بالفعل تعاقدت مع شركة TSMC التايوانية إلى اتفاق يقضي بتكفل الأخيرة بإنتاج معالجات A6X التي تستخدم في الجيل الرابع من آيباد لمدة تجريبية تمتد إلى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2013.

وأبرز تقرير رويترز تصريحات بات بيكر الابن، صاحب مؤسسة بيكر كابيتال، التي تملك ما قيمته 39 مليون دولار من أسهم "إنتل" التي يحفز فيها شركة صناعة المعالجات على إتمام الاتفاق مع "آبل" في أقرب فرصة، حيث يجدها فرصة كبيرة ومفيدة لكلا الشركتين.

وأوضح بيكر أن شراكة "إنتل" الاستراتيجية مع واحدة من أكبر صناع الأجهزة النقالة الذكية سيكون ميزة كبيرة للشركة؛ وتأتي تصريحات بيكر تلك في وقت يخشى فيه هو وكل المستثمرين في "إنتل" من سقوط الشركة من على قمة شركات صناعة المعالجات.

وتهدد شركة "سامسونج" نظيرتها "إنتل" على عرش شركات صناعة المعالجات، وهذا ما دفع الشركة الأمريكية إلى زيادة ميزانيتها للإنفاق من 2 مليار دولار إلى 13 مليار دولار هذا العام.

