تطبيق "قناة العربية" لأجهزة آبل منصة تقنية متطورة

يتمتع تطبيق قناة "العربية" على أجهزة "آبل" بتصميم جذاب وتقسيم واضح وسهل يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى الأخبار وأقسام الموقع والأخبار العاجلة والبرامج بسهولة بالغة.

يقدم التطبيق أيضاً خدمة البث المرئي المباشر لقناتي "العربية" و"العربية الحدث"، إضافة إلى البث المسموع.

ويمنح التطبيق للمستخدم إمكانية تخصيص التطبيق من حيث لون الخلفية وحجم الخط، إضافة إلى إمكانية مشاركة المحتوى عبر وسائل الإعلام الاجتماعية أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

يتيح تطبيق "قناة العربية" خدمة الاطلاع على آخر الأخبار العاجلة وأهم الأحداث العربية والعالمية فور حدوثها، بالإضافة إلى مشاهدة برامج القناة وتقارير أخرى ويقدم التطبيق عدة خدمات, آخر الأخبار العربية والعالمية والتقارير والصور الواردة حول أهم هذه الأحداث, والبث المباشر لقناتي "العربية" و"العربية الحدث" مع توفير خاصية البث الصوتي لمن يرغب في سماع الأخبار فقط, ربط البث المباشر للتطبيق مع Apply TV أو أي جهاز متوافق مع تقنية (AirPlay).

كما يتيح الاطلاع على عالم الاقتصاد والرياضة والتكنولوجيا والصحة والثقافة ومواضيع أخرى, عرض برامج القناة مع إمكانية مشاهدة الحلقات السابقة, وإمكانية تعديل حجم الخط وتغيير لون خلفية المقالات لتسهيل عملية القراءة وخصائص عملّية أخرى, والتفاعل مع المقالات وإمكانية التعليق عليها ومشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

