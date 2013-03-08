الحواسيب اللوحية تستخدم أكثر من الهواتف في تصفح الإنترنت

أشارت دراسة حديثة كشفت عنها مؤخراً شركة "أدوبي" للبرمجيات، أن الحواسيب اللوحية هي أكثر الأجهزة الذكية استخداماً في تصفح الإنترنت.



وأوضحت دراسة "أدوبي" أن الحواسيب اللوحية أخذت في 2013 محل الهواتف الذكية، حيث استخدمت أكثر لتصفح الإنترنت.



واستنتجت نتائج الدراسة بعد تحليل 100 مليار زيارة لما يزيد على ألف موقع إنترنت عالمي، اكتشف خلالها أن الأجهزة الذكية تستخدم بنسبة 15% لتصفح الشبكة العنكبوتية، فيما تستخدم الحواسيب المكتبية والمحمولة بنسبة 85%.



وكشفت الدراسة أن الحواسيب اللوحية استخدمت في شهر فبراير/شباط بنسبة 8% لتصفح الإنترنت، فيما استخدمت الهواتف الذكية بنسبة 7%. والجدير ذكره حول تلك النتائج أن استخدام الأجهزة اللوحية لتصفح الويب ارتفع بنسبة كبيرة عن العام الماضي.



وأضافت الدراسة أن الحواسيب اللوحية بدأت تأخذ تدريجياً نصيباً أكبر من الاستخدام لتصفح الإنترنت، وذلك ليس فقط من الهواتف الذكية بل من الحواسيب المحمولة والمكتبية أيضاً.

وتوضح دراسة "أدوبي" أن الحواسيب اللوحية مفضلة للمستخدمين عند الرغبة في التصفح المطول للإنترنت، خاصة للمواقع المتعلقة بالأخبار وبالتجارة.



وتشير الدراسة إلى زيادة حركة الشراء من مواقع التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية مقارنة بحركة الشراء عبر الهواتف الذكية بشكل خاص، وقام المستخدمون في نهاية العام الماضي باستخدام حواسيبهم اللوحية بنسبة 13.5% في عمليات التسوق والشراء عبر الإنترنت.



وأكدت "أدوبي" في دراستها أن الارتفاع في استخدام الحواسيب اللوحية في تصفح الإنترنت لم يكن في منطقة دون الأخرى، ولكن لوحظ زيادة الاستخدام في أغلب المناطق حول العالم.



يذكر أن دراسات سابقة كانت قد أكدت زيادة الطلب على الحواسيب اللوحية التي باتت تهدد بشكل كبير سوق الحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة، والجدير ذكره أيضاً أن دراسة "أدوبي" أشارت إلى أن المستخدمين الذين يملكون حاسباً لوحياً وهاتفاً ذكياً لا يفضلون استخدام واحد دون الآخر، حيث لوحظ استخدام الاثنين في تصفح الإنترنت، ولكن لمهام مختلفة، حيث كان استخدام الهواتف الذكية للمهام السريعة كتصفح البريد الإلكتروني.