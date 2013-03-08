يوتيوب يطلق تصميم "One Channel" الجديد لصفحات القنوات

أطلق "يوتيوب" التصميم الجديد لصفحات القنوات تحت اسم "One Channel"، والذي يحول صفحات القنوات إلى ما يشبه صفحات المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "جوجل بلس".

وأوضح "يوتيوب" أن التصميم الجديد يظهر على جميع الأجهزة بنفس الشكل، حيث يستطيع المستخدم اختيار صورة غلاف مميزة للصفحة وصورة شخصية للقناة وسيظهران بحجم مناسب لشاشات الحواسب المكتبية أو الحواسب المحمولة أو الحواسب اللوحية أو الهواتف الذكية.

وأشار موقع مشاركة الفيديوهات إلى أن أصحاب القنوات التي ستستخدم التصميم الجديد يمكنهم تخصيص فيديو محدد للظهور لغير المشتركين في القناة من أجل إثارة إعجابهم للاشتراك في القناة، كما يمكن تخصيص الصفحة بشكل آخر للمشتركين؛ وهي الميزة التي يراها "يوتيوب" مفيدة لأصحاب العلامات التجارية والراغبين في جذب مشتركين أكثر لقنواتهم على الموقع.

ويستطيع أصحاب القنوات عبر التصميم الجديد اختيار طريقة عرض محتوى صفحاتهم من الفيديوهات، سواء بعرض أحدث الفيديوهات المرفوعة أولاً أو إنشاء "قوائم تشغيل" بأي اسم يرغبون فيه ووضعها في مقدمة الصفحة عقب "الفيديو الترحيبي" الموجود أسفل صورة الغلاف مباشرة.

ويتيح "يوتيوب" لأصحاب القنوات في التصميم الجديد إضافة صفحات مثل "حول" لعرض معلومات بشأن القناة أو مراسلتها، و"نقاش" لعرض آخر التعليقات على الفيديوهات الموجودة في القناة.

يذكر أن عدداً من القنوات الشهيرة على الموقع تحولت للتصميم الجديد مثل قناة نادي "ريال مدريد" الإسباني، وقناة شركة "إنتل".