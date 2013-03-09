تسرب مواصفات هاتف فيسبوك الجديد HTC

أفادت تسريبات جديدة أن كلاً من شركة HTC وفيسبوك وشركة AT&T الأمريكية يعملون على إنتاج جهاز هاتف محمول جديد يحمل الاسم الرمزي HTC Myst.

ووفقاً للتسريب الجديد سيتمتع هاتف HTC Myst بـمعالج ثنائي النواة بتردد 1.5غيغاهرتز, وشاشة بقياس 4.3 إنش وبدقة 720p, و1 غيغابايت من ذاكرة RAM, و16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية, كاميرا خلفية بدقة 5 ميغابيكسل, كاميرا أمامية بدقة 1.6 ميغابيكسل , دعم 4G LTE واتصال +HSPA, أندرويد 4.1.2.

يذكر أن شركة “HTC” كشفت رسمياً عن HTC One مؤخراً، الذي يعد أحدث هواتفها المحمولة والذي سيتوفر في نهاية شهر مارس/آذار القادم في الأسواق العالمية. ويملك الهاتف ONE شاشة قياس 4.7 بوصة بدقة Full HD أي بدرجة وضوح 1080 بكسل، مدعومة بمعالج رباعي النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 600 وبسرعة 1.7 غيغاهرتز مع ذاكرة عشوائية 2 غيغابايت.

وذكرت الشركة خلال المؤتمر أن الجهاز سوف يتوفّر في 80 دولة حول العالم، وعلى 185 شركة جوال حول العالم كأكبر حملة إطلاق يحصل عليها جهاز من الشركة.

وكشفت الشركة عن بلدان الوطن العربي التي سوف يتوفر الجهاز فيها، ففي السعودية يمكن الحصول على الجهاز عن طريق شركة STC وموبايلي بالإضافة إلى شركة زين، أما في دولة الإمارات فيمكن الحصول على الجهاز عن طريق شركة “دو”، أما في مصر فيتوفّر عن طريق شركة فودافون.