فيسبوك يستحوذ على فريق عمل شبكة Storylane الاجتماعية

أعلن فريق مطوري شبكة Storylane الاجتماعية المخصصة لمشاركة القضايا المهمة بين المستخدمين ومناقشة أفكارهم حولها، عن انضمامهم إلى شركة "فيسبوك" بشكلٍ رسمي.

وجاء هذا الإعلان على موقع الشبكة الرسمي، حيث أشار مؤسسها Jonathan Gheller إلى "أن فرصة الانضمام إلى فيسبوك مثيرة، كون مهمة شبكة فيسبوك هي ربط العالم ببعضه بعضاً، وهذا هو محور عمل فريق Storylane في الأساس".

ومن جانبٍ آخر، أوضح Gheller أن الشبكة تقوم مؤخراً ببرمجة أدوات تساعد المستخدم على نقل محتويات حسابه إلى خدمات أخرى، إلا أنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل حول ذلك، وأشار إلى أنه سيتحدث عن هذه الأدوات في وقتٍ لاحق، كما أكّد أن موقع فيسبوك لن يحصل على أي بيانات شخصية تخصّ مستخدمي Storylane.

وتوجّه مؤسس الشبكة بالشكر إلى المستثمرين الذين دعموا وشجّعوا هذه الفكرة وكذلك إلى مستخدمي الخدمة، كما أضاف أنه دون توجيهات هؤلاء الأشخاص لن يتمكن الفريق من متابعة مهمته عبر شركة فيسبوك.

هذا ولم يتم الكشف عن شروط هذه الصفقة، إلا أن فيسبوك لم تستحوذ على المنتجات الخاصة بالشركة، وإنما قامت بضم فريق العمل الخاص بالشبكة فقط.

يُذكر أن شبكة Storylane قد تم إطلاقها العام الماضي بهدف تسليط الضوء على المحتوى الشخصي بشكل مباشر وأكثر تعمقاً مما تتبعه وسائل التواصل الاجتماعية الأخرى، وذلك حسب ما وصفها Gheller عند إطلاق الشبكة.