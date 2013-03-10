قراصنة مسابقة Pwnium 3 يعجزون عن اختراق نظام "كروم"

كشفت شركة "جوجل" أن أياً من القراصنة الإلكترونيين الذين تقدموا لمسابقة Pwnium 3 لم نجح في اختراق نظام تشغيلها "كروم"، حسب ما جاء في "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وأقامت "جوجل" مسابقة Pwnium 3 على هامش مؤتمر cansecwest الأمني في مدينة فانكوفر الكندية، وعرضت جوائز مجموعها 3.14 مليون دولار أمريكي للقراصنة الذين يستطيعون اختراق نظام تشغيلها.

وأتاحت "جوجل" الفرصة للقراصنة المتقدمين للمسابقة للقيام باختراق آخر تحديث من نظام تشغيل "كروم" المثبت على حاسب Samsung Series 5 500 من نوع "كروم بوك".

وأشارت الشركة الأمريكية في نهاية المسابقة، التي انتهت أمس، إلى أنها لم تحصل إلا على بعض التنبيهات الأمنية التي قد تؤخذ في الاعتبار مستقبلاً، فيما لم ينجح أي من المتقدمين للمسابقة في تحقيق اختراق فعلي للنظام.

وكانت "جوجل" حدثت نظام التشغيل قبل المسابقة لسد 10 ثغرات أمنية شديدة الخطورة، منها 4 ثغرات تم مكافأة مكتشفيها بمبالغ تتراوح ما بين 1000 و2000 دولار أمريكي.

وتقوم "جوجل" بحثّ القراصنة على اكتشاف الثغرات في نظام تشغيلها، المبني على نواة لينوكس، من أجل سدها في أسرع وقت، خاصة أنها تأمل في زيادة حصة نظام "كروم" في أنظمة تشغيل الحواسب.

يذكر أن الشركة الأمريكية كانت قد أطلقت الشهر الماضي أول حاسب بشاشة تعمل باللمس في سلسلة “كروم بوك” العاملة بنظام “كروم” وهو الحاسب “كروم بيكسل” الذي يعد أحد الحواسيب مرتفعة القيمة حيث يتكلف 1300 دولار أمريكي تقريباً.