تطبيق جديد يتيح تجربة ما ينوي المستخدم شراءه من الإنترنت

أطلق أحد مطوري تطبيقات الأجهزة الذكية تطبيقاً يستخدم تقنية الواقع المعزز من أجل إتاحة الفرصة للمستخدم لإلقاء نظرة مستقبلية على ما سيشتريه من أثاث أو ملابس عبر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

وتقوم فكرة التطبيق الذي أطلق عليه مؤسسه "فرانسوا شيانيتا" اسم Augment على استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد لما يرغب المستخدم في شرائه لوضعها بشكل افتراضي في المكان الذي ينوي وضعها فيه في الواقع ليتضح له ما اذا كانت مناسبة أم لا.

ويتوافر تطبيق Augment على نظامي أندرويد وIOS مجاناً ويتيح للمستخدم أولاً تحديد المكان الذي ينوي وضع المنتج الجديد فيه، ومن ثم يقوم التطبيق بإتاحة نموذج ثلاثي الأبعاد في هذا المكان. كما يسمح لمستخدمه بإمكانية تكبير أو تصغير حجم النموذج أو تحريكه من مكانه حسب الرغبة.



ويوفر التطبيق نموذجاً استرشادياً من العلامات السوداء يمكن طباعته على ورقة ووضعه في المكان المراد تجربة النموذج ثلاثي الأبعاد فيه، وذلك لتحسين الارتباط بين النموذج والواقع؛ كما يوفر التطبيق مجموعة من النماذج ثلاثية الأبعاد لتجربة التطبيق الذي لازال في بدايته.

ويسعى فرانسوا إلى الحصول على دعم مواقع التجارة الإلكترونية لتوفير نماذج ثلاثية الأبعاد لما يقدمونه من منتجات، وذلك كي يستطيع المستخدم استخدامها عبر التطبيقات للتأكد من ملاءمتها له.