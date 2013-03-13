جوجل تكشف عن بعض تطبيقات نظارتها الذكية

استغلت "جوجل" تواجدها في مؤتمر SXSW التقني بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية، لتكشف عن بعض من التطبيقات التي يمكن استخدامها عبر نظارتها الذكية Google Glass.

وأكد تيموثي جوردا، أحد مطوري جوجل العاملين في مشروع النظارة الذكية، أثناء استعراض النظارة في المؤتمر التقني أنها لا تعيق المستخدم عن ممارسة حياته الطبيعية أثناء ارتدائها حيث إنها لا تحجب الرؤية.

وأضاف جوردان أن التطبيقات المخصصة للنظارة صممت لتضمن عدم حجب الرؤية والقيام بمهامها بسهولة وسرعة، إضافة إلى تجاوبها مع الأوامر الصوتية للمستخدم أو حركة رأسه أو لمساته التي يقوم بها على لوحة التحكم المثبتة في جانب النظارة، وهي الطرق الثلاثة للتحكم في النظارة.



وتستخدم لوحة التحكم تلك للتنقل بين الواجهات وتنفيذ حركات مثل العودة إلى الخلف والتقدم إلى الأمام والتبديل بين البطاقات المختلفة المشابهة لطريقة عمل بطاقات خدمة Google Now في نظام أندرويد.



كما كشف جوردان أسماء بعض من التطبيقات التي طورت خصيصاً للنظارة الذكية، مثل تطبيق Gmail الذي يمكن المستخدم من قراءة الرسائل الواردة الجديدة، ويمكن الرد عليها مباشرة بشكل صوتي، إضافة إلى تطبيق صحيفة "نيويورك تايمز" الإخبارية الذي يقوم بإرسال الأخبار العاجلة مباشرة إلى النظارة بشكل يتيح للمستخدم الاطلاع على عنوان الخبر وصورته، وفي حال اختار المستخدم معرفة التفاصيل، يقوم التطبيق بقراءة تفاصيل الخبر صوتياً. ويمكن للمستخدم العمل عبر النظارة على تطبيق الملاحظات الشهير Evernote وتطبيق Path الذي يعرض صور الأصدقاء ويتيح إمكانية ترك التعليقات عليها عبر الصوت.



إلى هذا، وأوضحت جوجل أن نظاراتها الذكية تدعم التركيب على النظارات الطبية دون أن تفقد أي من مميزاتها، حيث كشفت في تدوينة على جوجل بلس عن صورة لأحد العاملين في مشروع “Google Glass” وهو يرتدي النظارة فوق نظارته الطبية، وأشارت الشركة إلى أن النموذج التجريبي فقط لن يدعم تلك الميزة، لكن النموذج المنتظر طرحه في الأسواق سيدعم إضافة عدسات وإطار النظارات الطبية إلى نظاراتها.

يذكر أن نظارات جوجل مازالت في مرحلة التطوير النهائية، حيث لم تطرح تجارياً بعد، ولكن تعمل الشركة الأمريكية حالياً على استعراض مميزاتها وإتاحتها بشكل محدود في الولايات المتحدة وبثمن 1500 دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن النظارة يتوقع طرحها قبل نهاية العام الجاري، حسب تقارير إخبارية التي أوضحت كذلك أن ثمن النظارة سيكون مساوياً لثمن الهواتف الذكية التي تطرح حالياً في السوق.