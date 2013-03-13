سامسونغ تعتزم تزويد "جالاكسي إس 4" بمعالج رسوميات متطور

كشفت شركة Imagination Technologies المتخصصة في صنع المعالجات، أن معالج سامسونغ Exynos 5 Octa سيحصل على معالج رسوميات متطور.



وينتظر أن يكون المعالج Exynos 5 Octa هو المعالج الخاص بالهاتف “جالاكسي إس 4″ المزمع الكشف عنه في مؤتمر صحافي الخميس القادم بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأشارت الشركة، الثلاثاء، إلى أن المعالج Exynos 5 Octa سيحصل على معالج رسوميات PowerVR SGX 544، وهو أفضل من الذي زود به سابقاً حين استخدم في حاسب "نيكسوس 10" اللوحي.

ويملك معالج الرسوميات PowerVR SGX 544 ثلاثة أنوية من نوع 544MP3، و4 أنوية من نوع 544MP4.

يذكر أن سامسونغ كشفت، الثلاثاء، عن صورة للهاتف المنتظر، إلا أنها لا زالت تتكتم على المواصفات الداخلية للهاتف الجديد رغم تسريب مجموعة من التقنيات الفنية الخاصة به.

ويتوقع أن يُزود الهاتف “جالاكسي إس 4″ بتقنيات "التحكم عبر العين في المحتوى"، فيما أشارت بعض التقارير إلا أن الهاتف قد يضم كذلك تقنيات "التصوير ثلاثي الأبعاد" و"التصوير البانورامي".