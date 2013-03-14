أبل تهاجم سامسونغ وهاتفها غالاكسي إس 4

هاجم مدير التسويق في شركة "أبل"، فيل فيشر، نظام التشغيل "أندرويد"، الذي ابتكرته جوجل، منتقداً سامسونغ إلكترونيكس، أكبر مستخدم لهذا النظام في منتجاتها، قبل ساعات من كشف الشركة الكورية، الخميس، عن أحدث هاتف ذكي لها في نيويورك بالولايات المتحدة، جالاكسي إس 4.

ويبرز الهجوم النادر حجم الضغوط التي تتعرض لها الشركة، التي كانت الأولى بلا منازع في مجال الهواتف الذكية قبل أن تنتزع منها سامسونغ الصدارة عام 2012.

وقال شيلر في مقابلة، مساء الأربعاء، إن أبحاث "جوجل" الخاصة أظهرت أن الغالبية العظمى من مستخدمي "أندرويد" يستخدمون نسخاً قديمة من النظام، بل إن الهاتف الجديد الذي ستطلقه سامسونغ قد يتضمن نسخة تم طرحها قبل عام وتتطلب تحديثاً.

وتابع: "وفقاً لبياناتهم الخاصة 16 بالمئة فقط من مستخدمي "أندرويد" يستخدمون نسخة طرحت قبل عام، وأكثر من 50 بالمئة مازالوا يستخدمون نسخة طرحت قبل عامين".

وقال شيلر إن "تفتت" نظام أندرويد أو وجود العديد من النسخ بمواصفات مختلفة في السوق يمثل مشكلة للمستهلكين.

ويتعيّن اختبار كل نسخة من نظام "أندرويد" لضمان ملاءمتها للعديد من مصنعي الهواتف المحمولة، قبل أن يتمكن المصنعون من طرحها على نطاق واسع مما يبطئ وتيرة تحديث النظام. ويرجع ذلك إلى أن بعض المصنعين مثل "أمازون" يستخدمون نسخا بمواصفات شديدة الاختلاف.

وأشار شيلر إلى أن عدة أبحاث مستقلة أظهرت أن من يمتلكون أجهزة تعمل بنظام التشغيل "اي.أو.إس"، الذي تنتجه "أبل" هم أكثر استخداما لأجهزتهم من أولئك الذين يمتلكون أجهزة "أندرويد".

وأكد مسؤول "أبل" أن أكثر من نصف مستخدمي نظام التشغيل "اي.أو.اس" يستخدمون أحدث نسخة من النظام.