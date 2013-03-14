"تويتر" يتيح خاصية كتابة الـ140 حرفاً في أكثر من سطر

أتاح موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خاصية جديدة، حيث بات الآن بمقدور جميع مستخدمي الموقع على الويب توزيع الأحرف والكلمات أو الجُمل، في سطور مختلفة، شرط ألا تزيد على 140 حرفاً.

ومع هذه الخاصية سيكون الشعراء أول الأشخاص الذين سيحتفلون بالخبر الذي زفه الحساب الرسمي لـ"تويتر" منذ ساعتين، فسيكون بإمكانهم كتابة أشعارهم بنفس الشكل المقروء على الصفحات العادية.

ويتنبأ البعض بما قد يؤول له الحال على "تويتر" بعد فتح هذه الخاصية التي تسمى "line break"، إذ يصفها البعض بأنها ستحول "تويتر" أشبه بصفحة من صفحات الدردشة، مليئة بالرموز المتفرقة، والمساحات الفارغة التي تنتهي بنقطة أو حرف واحد، وربما سيتغير معها الشكل العام لحسابات "تويتر" في الأيام المقبلة.