فيسبوك يُدخل تعديلات على صفحة البيانات الشخصية لمستخدميه

بعد أسبوع على تعديله سجل النشاطات الخاص بمستخدميه، أعلن موقع فيسبوك إدخاله تعديلات على صفحة البيانات الشخصية "المخطط الزمني" لأعضائه، حيث يقوم المنتسبون إلى الموقع بإدخال بيانات ومعلومات شخصية عنهم.

وعلّق "فيسبوك" في رسالة موجّهة الى مستخدميه نشرها على مدونته الرسمية قائلاً: "قلتم لنا إنكم تواجهون صعوبات أحياناً في قراءة السجل الخاص بشكله الحالي".

وأضاف "اعتباراً من اليوم كل المنشورات ستظهر على الجانب الأيمن مع الصور، والموسيقى، والنشاطات الجديدة الأخرى على الجانب الأيسر".

وأوضح الموقع أن الشكل الجديد للموقع بدأ تطبيقه مع بعض المستخدمين الأربعاء وسيتم توسيع قاعدته لتشمل كل أعضاء "فيسبوك" خلال "الأسابيع المقبلة".

وكان قد تم الإعلان عن تغيير صفحة البيانات الشخصية للمستخدمين لتصبح على شكل مخطط زمني في أيلول/سبتمبر 2011 وبدأ العمل بالشكل الجديد تدريجياً الى أن شمل جميع مستخدمي فيسبوك بعد أشهر.

ومن شأن الشكل الجديد لصفحة البيانات الشخصية أن يوفر سهولة وبساطة أكبر في الاستخدام. كذلك أوضح فيسبوك أنه سيكون بإمكان المنتسبين الى الموقع تكييف صفحاتهم بالشكل الذي يناسبهم.