نفاد تذاكر مؤتمر "جوجل".. و"فطيرة الليمون" قادمة

باعت "جوجل" كافة تذاكر مؤتمرها السنوي Google I/O المخصص للمطورين لعام 2013، وذلك بعد 49 دقيقة فقط من فتح باب شراء التذاكر.

وينتظر أن يقام المؤتمر لعام 2013 في الفترة ما بين 15 و 17 مايو/أيار القادم، والمرجح أن تكشف الشركة خلاله عن نسخة "أندرويد" 5.0، واسمها التجاري "فطيرة الليمون"، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من فئة حواسبها اللوحية "نيكسوس".

وطرحت الشركة الأمريكية تذكرة المؤتمر بسعر 900 دولار أمريكي للعموم، و300 دولار أمريكي للطلاب، ولكن السعر المرتفع للتذكرة لم يمنع نفادها خلال دقائق.

واشتكى عدد من المطورين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بطء الموقع المخصص من قبل "جوجل" للتسجيل وشراء التذاكر، مما أفقدهم فرصة الحجز لحضور المؤتمر.

ونفدت تذاكر مؤتمر العام الماضي في أقل من 30 دقيقة، وهو المؤتمر الذي كشفت فيه جوجل عن نظارتها الذكية Google Glass.

ويذكر أن "جوجل" خصصت صفحة للمؤتمر عبر نطاقها الرسمي، تتضمن تفاصيل السفر وكيفية الحصول على حسومات خاصة بالطلاب.