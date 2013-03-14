"تويتر" يعتزم إطلاق تطبيق للموسيقى قبل نهاية مارس

أشار تقرير إخباري إلى قيام "تويتر" بتطوير تطبيق للموسيقى مخصص للأجهزة الذكية، معتمداً على تقنيات خدمةWe Are Hunted الموسيقية التي استحوذ عليها العام الماضي.

وأوضح تقرير لموقع CNET التقني، الذي نشر على لسان أحد المصادر في موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن "تويتر" سيطلق تطبيقاً يحمل اسم Twitter Music.

وسيصل التطبيق المذكور أولاً لأجهزة "آبل" الذكية العاملة بنظام iOS قبل نهاية الشهر الجاري، ثم سيطرح مستقبلاً لبقية الأنظمة، حسبما أشار التقرير.

وسيقدم التطبيق خدمات التوصية بسماع أغاني فنان معين أو أغنية محددة، حسب اهتمامات المستخدم، والتي يكتشفها التطبيق من حسابات الفنانين والفرق الغنائية التي يتابعها كل مستخدم على تويتر.

وسيبث التطبيق أغانيه معتمداً على خدمة بث الصوتيات السحابية SoundCloud؛ ويهدف تويتر من وراء هذا التطبيق إلى جذب مزيد من المهتمين بالموسيقى بشكل عام والشباب بشكل خاص إليه.

يذكر أن "تويتر" يدير حساباً على موقعه تحت اسم Twitter Music، وهو نفس الاسم المتوقع للتطبيق الجديد، ويستخدم الحساب لمشاركة أبرز التغريدات التي تتحدث عن الموسيقى، ويتابع هذا الحساب ما يزيد عن مليوني و300 ألف مستخدم.

