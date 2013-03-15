سامسونغ تكشف الستار عن "غالاكسي إس 4"

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، فجر الجمعة، عن هاتفها الذكي الجديد "غالاكسي إس 4"، وذلك في مؤتمرها المقام حالياً بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأزاح جيه كيه شين، مدير قسم الهواتف المحمولة في الشركة الكورية الجنوبية الستار عن الهاتف الجديد، الذي يشبه كثيراً في تصميمه الهاتف "غالاكسي إس 3" عدا الإطار الجانبي والشاشة الأكبر والوزن الأخف، حيث يزن 130 غراماً فقط.

ويمتلك الهاتف الذكي "غالاكسي إس 4" شاشة قياس 5 بوصات، من نوع Super AMOLED بدقة Full HD أي بدرجة وضوح 1920×1080 بكسل، وكثافة بكسلات 441 بكسل لكل إطار، مدعومة بطبقة من زجاج "جوريلا 3" المقاوم للصدمات والخدوش.

وتطرح سامسونغ هاتفها الجديد بنسختين الأولى تدعم شبكات اتصالات الجيل الرابع بمعيار LTE، والأخرى لاتصالات الجيل الثالث فقط وذلك للمناطق التي لم تصلها بعد شبكات الجيل الرابع.

وتملك النسخة الداعمة لاتصالات الجيل الرابع معالج Octa-core Exynos ثماني النواة بسرعة 1.6 غيغاهرتز، والنسخة الأخرى بمعالج رباعي النواة من كوالكوم بسرعة 1.9 غيغاهرتز، وكلا النسختين ستحصل على ذاكرة عشوائية سعة 2 غيغابايت، وبطارية ذات قدرة 2600 ميلي أمبير، وسيطرحا بثلاث سعات تخزين هما 16 و32 و64 غيغابايت.

وستطلق نسختا الهاتف، حسب "جيه كيه شين"، في 155 دولة حول العالم خلال نهاية أبريل/نيسان القادم، وبلونين هما الأبيض والأسود، ومدعومتين بهيكل من "البولي كربونيت"، ومزودتين بعدد من التقنيات والمميزات الجديدة.

وكشفت سامسونغ عن ميزة جديدة في الهاتف تتيح للمستخدم التصوير بالكاميرا الخلفية والأمامية في وقت واحد، وذلك، بالإضافة إلى ميزة Sound & Shot التي تسجل خمس ثوان من الصوت قبل التقاط الصورة.

ويملك الهاتف كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 2 ميغابكسل؛ وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن من المميزات الجديدة التي دعمت بها هاتفها وتستهدف بشكل خاص عشاق التصوير هي ميزة DRAMA SHOT، والتي تتيح للمستخدم التقاط 100 صورة ووضعها في إطار واحد، حيث تستطيع الكاميرا التقاط حتى 100 لقطة في 4 ثوان فقط.

ومن المميزات الجديدة التي حصل عليها الهاتف هي ميزة S Translator التي تتيح الترجمة الفورية إلى 9 لغات، ليس من ضمنهم حتى الآن اللغة العربية؛ وتعمل تلك الميزة حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

كما أدخلت سامسونغ تحسينات في خدمة المساعد الصوتي S Voice خاصة في عمليات الملاحة، وكل ذلك بالإضافة إلى تطبيقات S Health وAir Gesture وChatON وGroup Play.

يذكر أن الهاتف سيعمل بنسخة أندرويد 4.2.2 والمعروفة باسم "جيللي بين"، ولم تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن السعر المنتظر لهاتفها الجديد.