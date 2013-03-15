فيسبوك يعتزم إضافة "الهاشتاج" إلى شبكته الاجتماعية

أشار تقرير إخباري إلى نية "فيسبوك" إضافة ميزة الكلمات الدلالية أو الوسوم، والتي تعرف باسم "هاشتاج"، إلى موقعه الذي يضم ما يزيد عن مليار مستخدم نشط حول العالم.

ويعد "هاشتاج" بمثابة وسوم يسبقها رمز #، ويستخدم للدلالة على مواضيع التغريدات، وهو أحد أبرز المميزات لموقع التدوين المصغر "تويتر" الذي يعد المنافس الأول لموقع "فيسبوك"، إلا أن هذا لن يمنع الأخير من دعم تلك الميزة.

وأوضح تقرير لجريدة "وال ستريت جورنال" الأمريكية، نشرته على لسان مصدر مطلع، أن "فيسبوك" يعمل حالياً على تطوير تلك الميزة لدعمها مستقبلاً في موقعه.

ورفض متحدث باسم "فيسبوك" الرد على ذلك التقرير، مشيراً إلى أن سياسة شركته محددة بشأن عدم الرد على أي إشاعات.

وأشار تقرير الجريدة الأمريكية إلى أن "فيسبوك" يرى فائدة كبيرة من وراء دعم "هاشتاج" عبر موقعه خاصة بعدما شهد التفاعل الكبير من الشركات والمعلنين مع تلك الميزة في "تويتر"، بالإضافة إلى فائدتها في تحسين نتائج خدمة البحث الجديدة التي كشف عنها سابقاً وهي خدمة "Graph Search".

وأضاف أن "فيسبوك" يدرس حالياً طرح ميزة "هاشتاج" بنفس خصائصها في "تويتر" أو إضافة خصائص جديدة لها، حيث توفر تلك الميزة في موقع التدوين المصغر إمكانية الوصول لنفس التغريدات التي تتحدث عن نفس موضوع "هاشتاج".

وفي حال طرح "فيسبوك" ميزة "هاشتاج" إلى شبكته الاجتماعية لن تكون الميزة الأولى المشابهة لميزة أو خدمة في "تويتر" سبق أن طرحها الموقع، فسبق وأضاف موقع التواصل ميزة "متابعة" الشخصيات العامة على غرار موقع التدوين المصغر.

يذكر أن "فيسبوك" يشهد في الفترة الأخيرة سلسلة كبيرة من التطويرات، فبالإضافة إلى طرح تصميم جديد لصفحة خلاصات الأخبار، وواجهة الخط الزمني، كشف أحد مهندسي الموقع قبل ساعات عن البدء في "أرشفة" كل المشاركات والتعليقات التي تكتب عبر الموقع لاستخدامها عبر ميزة البحث الجديدة "Graph Search".

وسيصبح المستخدمون قادرين، عند طرح خدمة البحث "Graph Search" للعامة، على الوصول إلى مشاركات محددة أو تعليقات كتبت من قبل مستخدمين عاديين من خلال نتائج البحث.