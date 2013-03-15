"ترجمة جوجل" تضيف ميزة حفظ العبارات الشخصية

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة أضافتها لخدمة الترجمة الفورية الخاصة بها Google Translate، وهي إمكانية إنشاء عبارات وجمل شخصية مختصرة والاحتفاظ بها لاستخدامها عند الحاجة.

وتسمح هذه الميزة للمستخدم، حسب ما أشار فريق العمل الخاص بالخدمة، بحفظ الكلمات والمصطلحات الأكثر فائدة بالنسبة للمستخدم، ليسهل عليه الرجوع إليها في وقتٍ لاحق، واستخدام ما يحتاج منها بسهولة بمجرد الضغط عليها.

وأصبحت الميزة الجديدة متوفرة افتراضياً لجميع مستخدمي جوجل، ويمكن الوصول إليها عن طريق رمز الكتاب الصغير الموجود في أعلى ويمين صفحة الترجمة، ليتم من خلاله اختيار الاختصارات والعبارات المطلوبة، والتي يجب أن يتم الضغط على رمز النجمة أسفل مربع الترجمة لإضافة الكلمات المرادة.

ويمكن أرشفة العبارات التي تم حفظها حسب اللغة، ليتم تقسيم العبارات حسب الكلمة وترجمتها إلى فئات، كما يمكن تحويل النص إلى صوت منطوق من خلال قائمة المحفوظات بشكل مباشر، وكذلك يمكن تحديد العبارات المراد حذفها بسهولة والضغط على أيقونة الحذف لتذهب بشكل نهائي.