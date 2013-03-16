الشرطة المكسيكية تبتكر تطبيقاً لمكافحة الجريمة

أطلقت شرطة العاصمة المكسيكية مكسيكو تطبيقاً ذكياً للهواتف يسمح للمواطنين بالاتصال، في حالات الخطر والضرورة، بأقرب دورية لعناصر الشرطة، حسب ما جاء في صحيفة "السفير" اللبنانية.

ويوفر التطبيق "مي بوليسيا" خيارين. يتيح الخيار الأول للأشخاص المعرضين لخطر مباشر من التواصل الفوري مع عناصر الشرطة القريبين، فيما يسمح الثاني بتحديد أماكن تواجد عناصر الشرطة المتنقلة في المدينة.

وذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية أن التطبيق الجديد أطلق لمواجهة حالات الجريمة المرتفعة في المكسيك، حيث كشفت التقارير الرسمية أنّ 70 ألف شخص قتلوا في المكسيك خلال الأعوام الستة الماضية، فيما قتل في شهر فبراير/شباط الفائت فقط 914 شخصا في حوادث متصلة بالجريمة المنظمة.

وذكر المسؤول عن الأمن العام في مكسيكو، خيسوس الميدا رودريغز، أن قرابة الثلاثة ملايين شخص يمكنهم أن يستفيدوا من التطبيق. وأكدت سلطات العاصمة المكسيكية أن هذا التطبيق يعد الأول من نوعه على مستوى العالم. وتم تدريب 2500 شرطي على التطبيق للاستجابة إلى طلبات المستخدمين.