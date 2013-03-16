"فيدلي" تستنسخ واجهة تطبيق "جوجل ريدر"

أعلنت شركة فيدلي المطورة لتطبيق Feedly لقراءة خلاصات الأخبار، السبت، أنها تعمل على مشروع يسمى "نورماندي" Normandy، والذي سيعمل على استنساخ الواجهة البرمجية الخاصة بخدمة "جوجل ريدر" لصالح خدمة "فيدلي".

وجاء هذا الإعلان بعد أن قررت جوجل إيقاف خدمتها الشهيرة لقراءة خلاصات الأخبار في الأول من يوليو/تموز القادم، وبرّرت ذلك بأن الخدمة، وعلى مدى السنوات الأخيرة، بدأ عدد مستخدميها بالانخفاض.

وأشارت "فيدلي" إلى أنها ستعمل على الانتقال بسلاسة إلى المشروع الجديد عندما يتم إيقاف خدمة جوجل ريدر بشكل رسمي، كما سيكون بإمكان مستخدمي خدمة جوجل الانتقال بسهولة إلى "فيدلي" قبل الموعد المذكور لانتهاء خدمة جوجل، ليتمكن المستخدم من أخذ نسخة احتياطية ومتابعة عمله على مختلف المنصات التي تدعمها الشركة.

ويتوفر تطبيق فيدلي مجانًا لمستخدمي نظام تشغيل iOS، وكذلك مستخدمي نظام تشغيل أندرويد، كما أن هناك إضافة لمتصفحات كروم، وفايرفوكس، وسفاري.

كما نشرت الشركة كذلك صفحة مخصصة لكل من يرغب بالانتقال إلى خدمتها، تحتوي على بعض النصائح حول كيفية تخصيص الخدمة لمطابقة أسلوب العمل الذي اعتاد عليه المستخدم في "جوجل ريدر".

وفتحت الشركة المجال لكل من يرغب من مشغلي تطبيقات الطرف الثالث التي كانت تعتمد على الواجهة البرمجية لخدمة جوجل، بأنهم يمكنهم التواصل مع الشركة لكي تتكامل تطبيقاتهم مع مشروع "نورماندي" الجديد ليغذّي تطبيقاتهم.