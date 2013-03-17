تطبيق "فيدلي" يزدهر على ميراث "جوجل ريدر"

حصل تطبيق "فيدلي" لقراءة خلاصات الأخبار على نصف مليون مستخدم عبر أنظمة التشغيل المختلفة دفعة واحدة خلال 48 ساعة فقط، بحسب تقرير نُشر الأحد.

وجاءت الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي التطبيق بعد قرار جوجل بغلق خدمتها لقراءة خلاصات الأخبار المعروفة باسم "جوجل ريدر" في الأول من يوليو/تموز القادم.

وأعلن القائمون على تطبيق "فيدلي" أنهم قاموا بترقية خوادم الخدمة لعشرة مرات أقوى مما عليها، وذلك لاستيعاب العدد الكبير من المستخدمين الجدد.

ودفع المستخدمون الجدد تطبيق "فيدلي" ليصبح الأكثر تنزيلا على متجر تطبيقات "آبل" المعروف باسم "آب ستور"، كما أن تنزيلات التطبيق على متجر "جوجل بلاي" ازدادت بشكل كبير لاستخدامه بديلا لتطبيق "جوجل ريدر".

ووعد القائمون على التطبيق مستخدميه بتحسين كافة التطبيقات قريباً وإضافة المزيد من المزايا لها، كما أن الخدمة بصدد إطلاق واجهة شبيهة بواجهة "جوجل ريدر" قريباً.

وأشار مطورو الخدمة إلى أنهم سيطلقون واجهة تسمى نورماندي Normandy، وهي استنساخ للواجهة البرمجية الخاصة بخدمة "جوجل ريدر" لصالح "فيدلي".

ويتوفر تطبيق "فيدلي" مجانًا لمستخدمي نظام تشغيل iOS وكذلك مستخدمو نظام تشغيل "أندرويد،" كما أن هناك إضافة لمتصفحات كروم، وفايرفوكس، وسفاري.

