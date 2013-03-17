تطبيق واتس آب يصل إلى متجر جوجل بلاي بتصميمه الجديد

وصل تطبيق الدردشة الشهير WhatsApp بنسخته الجديدة والمحسنة إلى متجر جوجل بلاي. ويقدم التحديث الجديد تصميماً جديداً تم بناؤه اعتماداً على خطوط التصميم الرسمية التي وضعتها جوجل لنظام أندرويد، أو ما يُعرف بثيم Holo.

وكانت الشركة قد طرحت التحديث الشهر الماضي بنسخة تجريبية قابلة للتحميل من موقعها، لكن التحديث وصل اليوم رسمياً بالنسخة النهائية التي تحمل الرقم (2.9.3936) إلى متجر جوجل بلاي.

ويجلب هذا التحديث واجهات محسّنة مختلفة عن سابقتها بالعديد من التفاصيل، حيث أصبحت صفحة الدردشة ذات ألوان هادئة أكثر وأبسط من حيث الشكل، كما تم نقل اختصار الرموز التعبيرية من أعلى النافذة إلى أسفلها ليسهل التقاطها أثناء الكتابة، مع تغيير أسلوب عرض الصور المرسلة، كما يمكن عرض "معرض الصور" الخاص بشخص ما والتنقل بين كافة الصور المشتركة بسهولة أكثر من قبل.

وقد تم إصلاح بعض الأخطاء وتحسين الأداء في التطبيق، كما تم إضافة خيارات الدفع سلفًاً لثلاث وخمس سنوات للحصول على حسم على الاشتراك، كما تم في هذه النسخة دعم اللغة الفيتنامية.

ويقدم التحديث الجديد دعماً لأسلوب التنبيهات الذي تم تبنيه بنسخة أندرويد 4.1 (جيلي بين)، حيث أصبح بالإمكان قراءة الرسالة من قائمة التنبيهات في الأعلى دون فتحها داخل التطبيق بمجرد سحب التنبيه ليتمدد.

يمكن تحميل النسخة الجديدة من متجر جوجل بلاي مجانًا، أو تحديث التطبيق إن كان متوفرا على الهاتف.

