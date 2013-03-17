سامسونج تعتزم توفير "جالاكسي إس 4" مقابل 579 دولاراً

تعتزم شركة “سامسونج” طرح هاتفها الذكي الجديد “جالاكسي إس 4″ في أسواق التجزئة مقابل 579 دولارا أمريكيا، وذلك للنسخة ذات سعة التخزين 16 غيغابايت.

وكانت “سامسونج” كشفت عن هاتفها “جالاكسي إس 4″ خلال مؤتمر في مدينة نيويورك الأمريكية قبل يومين، وأشار حينها “جيه كيه شين” رئيس قسم الهواتف المحمولة في الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف سيطرح في أواخر شهر أبريل القادم في 155 دولة حول العالم.

ولم يكشف “شين” عن أي معلومات حول السعر، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية أوضحت في صفحة “الشروط واللوائح” لمسابقة “الفوز بجالاكسي إس 4″ التي طرحتها على موقعها المخصص للسوق الأمريكي، أن سعر التجزئة المقترح للهاتف سيكون 579 دولارا أمريكيا.

وأتاحت “سامسونج” عبر تلك المسابقة إمكانية الفوز بواحد من 48 هاتف “جالاكسي إس 4″ سعة 16 غيغابايت، في حال التسجيل للحصول على كافة التحديثات حول الهاتف عبر البريد الإلكتروني.

ومن المنتظر أن تطرح الشركة الكورية الجنوبية هاتفها “جالاكسي إس 4″ بثلاثة خيارات لسعة التخزين، هي: 16 و32 و64 غيغابايت.

ولم توضح “سامسونج” أي معلومات إضافية حول سعر النسخ الأخرى، إلا أن سعر النسخة 16 غيغابايت من الهاتف “جالاكسي إس 4″ ستكون أقل من سعر النسخة ذات نفس السعة التخزينية من الهاتف المنافس “آيفون 5″ والذي يباع مقابل 649 دولارا أمريكيا، مع الإشارة إلى أن سعر هاتف “سامسونج” بدون إضافة الضرائب.

يذكر أن الهاتف “جالاكسي إس 4″ سيملك شاشة قياس 5 بوصة، وبدقة 1920×1080 بيكسل من نوع Super AMOLED بكثافة 441 بيكسل لكل بوصة، مع معالج من نوع Exynos 5 Octa 5410 يتألف من شريحتين كل منهما رباعية النواة، الأولى بمعمارية Cortex-A15 وبتردد 1.6 غيغاهرتز، والثاني بمعمارية Cortex-A7 بتردد 1.2 غيغاهرتز، و2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM.