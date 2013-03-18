هاتف ذكي من "فوجيستو" يقيس النبض عبر رصد لمعان البشرة

عرضت شركة "فوجيستو" اليابانية، اليوم الاثنين، هاتفاً محمولاً قادراً على قياس نبض مستخدمه من خلال نظرة واحدة، وتنوي الشركة تسويق هذا الاختراع الجديد خلال السنة الحالية.

ويعمل الجهاز، عند توجيهه إلى الوجه لمدة خمس ثوانٍ، على قياس التقلبات في لمعان وجه الشخص الناجمة عن تدفق الدم. وأكد باحثو شركة "فوجيتسو" أن النظام قادر على إعطاء قياس دقيق لدقات القلب.

وأوضحت الشركة أن هذا النظام المبتكر يمكن وضعه على وسائط أخرى غير الهاتف، مثل شاشة التلفزيون أو المرآة لقياس النبض.

وكشفت "فوجيتسو" في بيان عن تطويرها لـ"تطبيقات أخرى في مجال الأمن" يمكن استخدامها في الأماكن العامة ونقاط التفتيش في المطارات لـ"رصد الأشخاص المرضى أو الذين يتصرفون بطريقة مشبوهة".