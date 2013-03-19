رئيس "بلاك بيري" يعتبر واجهة "آيفون" موضة قديمة

أكد "ثورستن هاينز"، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك بيري" أن "آبل" أصبحت أقل إبداعاً فيما يتعلق بتحديث سلسلة هواتفها "آيفون" وتحديداً واجهة المستخدم.



وقال هاينز في حوار له مع جريدة "فايننشال رفيو" الأسترالية: "نحترم آبل ونقدر لها عملها الرائع بإدخال الأجهزة الذكية التي تعمل باللمس إلى الأسواق، لقد قاموا وقتها بعمل رائع في تصميم آيفون وواجهة المستخدم الخاصة به، ولكننا في سوق متسارع".



وأضاف هاينز: "في مثل سوق الأجهزة الذكية الحاجة إلى الابتكار والإبداع متزايدة، لكنني أرى أن واجهة المستخدم في آيفون لازالت كما هي منذ خمس سنوات، وأعتقد أننا قدمنا واجهة عملية للمستخدم بشكل أكبر".



وشدّد الرئيس التنفيذي لشركة بلاك بيري على أن شركته نجحت عبر الانتقال إلى واجهة المستخدم الجديدة في نظام بلاك بيري 10 في التفوق على واجهة المستخدم في آيفون في عدة نقاط أبرزها تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت.



وتابع هاينز: "منذ أن طرحنا نظام BB10 في الأسواق ونعلم أننا دخلنا في منافسة قوية مع بقية الشركات، ونحن نسعى إلى الفوز بها لذا لن نقف عند ما طورناه في نظامنا الأخير".

وكانت بلاك بيري كشفت رسمياً عن نظامها بلاك بيري 10 وأولى الهواتف العاملة به سواء BlackBerry Z10 المتوافر حالياً في الأسواق، أو BlackBerry Q10 خلال شهر يناير الماضي.



إلى هذا، وكشف هاينز أن بلاك بيري ليست لديها أي نية حالياً للدخول في سوق الحواسب اللوحية بجهاز جديد، معترفاً بفشل حاسب الشركة اللوحي الحالي "بلاي بوك"، وأن شركته تسرعت حين طرحت الجهاز بدون العديد من المميزات.



وأوضح هاينز أن "آبل" حالياً هي التي تسيطر على تلك الفئة في سوق الأجهزة الذكية، وأن منافستها تحتاج لتطوير جهاز قوي قادر على جذب انتباه المستهلكين.



وتجدر الإشارة إلى أن حواسب "آبل" اللوحية، "آيباد" سيطرت على فئتها في العام الماضي بحصة 51% من السوق، وتليها الحواسب اللوحية العاملة بنظام "أندرويد" بنسبة 42%، إلا أن دراسة حديثة تشير إلى أن الحواسب العاملة بنظام "جوجل أندرويد" ستطيح بنظيرتها الخاصة بشركة "آبل" في 2013.