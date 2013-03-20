ذراع التحكم بالألعاب يدعم "غالاكسي نوت 2" و"غالاكسي إس 3"

طرحت شركة "سامسونغ" قبل يومين ذراع التحكم "Game Pad"، الذي أطلقته مع الهاتف "غالاكسي إس 4" قبل يومين. وكشفت الشركة عن المواصفات الرسمية لذراع التحكم، حيث سيدعم هواتف "سامسونغ" الذكية التي تملك شاشة بقياس 4 بوصات وحتى قياس 6.3 بوصة.

وسيدعم الجهاز العمل مع عدد من هواتف "سامسونغ" الشهيرة مثل "غالاكسي إس 3" الذي يملك شاشة قياس 4.8 بوصة، و"غالاكسي نوت 2" الذي يملك شاشة بقياس 5.5 بوصة.

ومن المرتقب أن يدعم الجهاز ذراع التحكم المقبل في سلسلة هواتف "غالاكسي نوت" اللوحية، والمتوقع طرحه بشاشة قياس 5.9 أو 6 بوصة، حيث أشارت تقارير إخبارية إلى بدء "سامسونغ" في تطويره.

ويعمل ذراع التحكم "Game Pad" عبر تقنية "البلوتوث"، ويقدم إمكانية التحكّم في الألعاب عبر أربعة أزرار رئيسية.

يذكر أن "سامسونغ" لم تكشف عن سعر أو موعد طرح ذراع التحكم، إلا أن المتوقع طرح الجهاز مع هواتف "غالاكسي إس 4" التي ستصل إلى الأسواق قبل نهاية إبريل/نيسان المقبل.