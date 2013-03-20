"أبل" تحصل على براءة اختراع لتقنية الواقع المعزز

وافق مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي على منح شركة "أبل" الأمريكية، براءة اختراع تتعلق بتقنية الواقع المعزز.

وأطلقت "أبل" على التقنية الواردة في براءة الاختراع تلك اسم "عرض الواقع المعزز على الأجهزة متعددة الاستخدامات بشكل تفاعلي ومتزامن"، وهي توفر نفس المميزات التي توفرها شركة "نوكيا" المنافسة عبر "City Lens" إضافة إلى مميزات أخرى.

يستطيع المستخدم من خلال هذه التقنية، أن يشارك لقطات الفيديو المباشرة مع مستخدمين آخرين وكتابة بعض التنبيهات عليها، بالإضافة إلى الاستفادة من الميزة الاساسية لتقنية الواقع المعزز في التعرف على بعض المعلومات حول أشياء أمامه بمجرد توجيه كاميرا جهازه الذكي إليها.

وأوضحت "أبل" أن المستخدم، عبر براءة الاختراع تلك، يستطيع تقسيم شاشته إلى نصفين بحيث يعرض ما يسلط الكاميرا عليه في نصف شاشة جهازه، وفي النصف الأخر يظهر العرض المتزامن مع المستخدمين الآخرين.

وأشارت الشركة إلى أن هذه التقنية قابلة للتنفيذ على كافة الأجهزة سواء الحواسب المحمولة أو اللوحية بالإضافة إلى الهواتف الذكية ومنصات الألعاب والأجهزة المشغلة للوسائط المتعدة.

الجدير ذكره أن براءة الاختراع تلك تعد بمثابة أول ظهور ملموس لشركة "أبل" في التقنيات المعتمدة على "الواقع المعزز" بعدما سبقتها "نوكيا" بخدمة "سيتي لنس" و"جوجل" بنظارتها الذكية.