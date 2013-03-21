جوجل تطلق تطبيقا لتسجيل الملاحظات

أطلقت "جوجل" تطبيقاً جديداً لتدوين الملاحظات تحت اسم Google Keep على غرار تطبيقات مثل Evernote وSpringPad، وذلك لنظام تشغيلها "أندرويد".

ويملك التطبيق الجديد ارتباطاً مع خدمة التخزين السحابية "جوجل درايف"، حيث يمكن للمستخدم رؤية كافة ملاحظاته المكتوبة على التطبيق عبر الخدمة السحابية، كما يمكنه استخدام أكثر من حساب لتدوين الملاحظات والتبديل بينهم بسهولة.

ويمكن للمستخدم الاطلاع على ملاحظاته عبر "جوجل درايف"، والتعديل عليها أو كتابة ملاحظات جديدة، بالولوج من نفس حسابه المستخدم في تطبيق Google Keep إلى الرابط (drive.google.com/keep) أو عبر تطبيق "جوجل درايف" للأجهزة الذكية.

ويوفر تطبيق Google Keep للمستخدم إمكانية تسجيل الملاحظات بكتابتها نصياً أو عبر الإملاء الصوتي، كما يمكن إضافة صورة إلى أي ملاحظة تمت كتابتها على التطبيق.

وأضافت "جوجل" ميزة إنشاء قوائم المهام إلى التطبيق الذي يوفر عدداً من نوافذ الأدوات "الويدجتس" على الشاشة الرئيسية للاطلاع على الملاحظات الأخيرة أو تسجيل الملاحظات الجديدة.

ومن الميزات الموجودة في التطبيق إمكانية تمييز الملاحظات بالألوان، بالإضافة إلى ميزتي أرشفة الملاحظات وحذفها بمجرد الضغط المطول على أي ملاحظة وذلك لإزالتها من الواجهة الأساسية للتطبيق الذي يوفر إمكانية للبحث ضمن الملاحظات المسجلة.

ويتوافر التطبيق الجديد بواجهة سهلة الاستخدام وحجم بسيط لا يتعدى 1.5 ميجابايت، ويمكن تثبيته من متجر "جوجل بلاي".