"غالاكسي إس 4" سيصل السعودية والإمارات بنسختيه

تعتزم شركة "سامسونغ" طرح كلتا النسختين من هاتف "غالاكسي إس 4" في بعض الدول، ونسخة LTE فقط في دول أخرى، كما ستحصل بعض الدول على نسخة الجيل الثالث فقط، والدول التي تمتلك شبكات LTE ستحصل على نسختها الخاصة، وذلك بحسب قائمة غير رسمية نشرها موقع SamMobile، وقال إنها قابلة للتحديث.

وتأتي نسخة الهاتف التي تحمل معالج Exynos برقم طراز GT-I9500، والنسخة بمعالج Snapdragon تحمل رقم الطراز GT-I9505. وقد وردت قائمة بأسماء الدول العربية وبجانب كل منها الجهاز أو الأجهزة التي سيتم طرحها، وكانت على النحو التالي:

• السعودية: GT-I9500 و GT-I9505

• الإمارات: GT-I9500 و GT-I9505

• الجزائر: GT-I9500

• مصر: GT-I9500

• ليبيا: GT-I9500

• المغرب: GT-I9500

• العراق: GT-I9500

ولم تكن "سامسونغ" واضحة جداً حول النسختين، حيث قالت إن نسخة معالج Snapdragon ستكون مخصصة لأمريكا الشمالية، بينما ستكون نسخة معالج ،Exynos خاصة ببقية الأسواق العالمية.

يذكر أن "سامسونغ" كانت قد أزاحت الستار عن "غالاكسي إس 4" قبل أيام بشاشة 5 بوصة بدقة Full HD وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، ومن المنتظر أن يطرح الهاتف في الأسواق خلال شهر إبريل/نيسان المقبل.