"إتش تي سي" تؤكد أن HTC One يشهد طلباً غير مسبوق

قالت شركة "إتش تي سي" HTC اليوم السبت، إن هاتفها الأخير HTC One يشهد طلباً واهتماماً غير مسبوقين. وأضافت في تصريح لموقع MobileSyrup أن الاهتمام الذي بذلته في تصميم وبناء الهاتف بدت نتائجه جلية في المراجعات المبكرة للجهاز.

كما أكدت الشركة أن إطلاق الهاتف سيبدأ في كل من بريطانيا وألمانيا وتايوان الأسبوع القادم، بينما سيصل إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ومعظم الدول الآسيوية في نهاية أبريل/نيسان القادم.

وقد اعتبر الكثير من المحللين أن هاتف HTC One هو ورقة الإنقاذ الأخيرة للشركة، حتى إن المدير التنفيذي للشركة كان قد أعلن مؤخرا أنه سيستقيل في حال فشل هذا الجهاز.

وكان تقرير سابق قد ذكر أن تأخير طرح الجهاز، الذي كان من المفترض أن يصل إلى الأسواق في منتصف الشهر الحالي، سببه فقدان ثقة شركاء HTC بالشركة، مما أدى إلى إعطائها أولوية أقل من بقية الشركات في السوق.

ويذكر أن الشركة كانت قد أكدت قبل أيام، أن الجهاز سيصل إلى الشرق الأوسط في أبريل القادم. كما قامت بخطوة ترويجية استباقية لطرح هاتفها في الإمارات بعرض كأس بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.