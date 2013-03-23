"بلاكبيري" أطلقت هاتف "زد 10" في الولايات المتحدة

طرحت الجمعة النسخة الجديدة من هاتف "بلاكبيري" في أسواق الولايات المتحدة، في خطوة هي بمثابة اختبار للمصنع الكندي الذي يسعى إلى استعادة حصص من سوق الهواتف الذكية التي تهيمن عليها المجموعتان الأمريكيتان "آبل" و"غوغل".

وبات الهاتف المتعدد الوسائط "زد 10" العامل بالنظام الجديد "بلاكبيري 10" (بي بي 10) متوافر عند مجموعات تشغيل الشبكات الخلوية في الولايات المتحدة "تي-موبايل" و"إيه تي أند تي" و"فيرايزن واييرلس"، فضلا عن الموزع "بيست باي".

وتشكل هذه الخطوة الفرصة الأخيرة المتاحة لمجموعة "بلاكبيري" التي كانت فيما مضى معروفة بـ "آر آي إم" لاستعادة حصص من السوق التي يهيمن عليها نظاما التشغيل "أندرويد" من "غوغل" و"آي أو إس" من "آبل".

وبحسب مجموعة الأبحاث "آي دي سي"، كانت "بلاكبيري" تمتلك 3,2% من الحصص في سوق الهواتف الذكية في الربع الأخير من العام 2012، مقابل 8,1% في فترة سابقة.

وقد طرح هاتف "زد 10" الذي يتمتع بلوحة مفاتيح على شاشة تعمل باللمس في أسواق عدة بلدان، منها بريطانيا وأستراليا وإندونيسيا.

وتعتزم المجموعة إطلاق هاتف ذكي جديد مزود بلوحة مفاتيح رقمية سيعرف بـ "كيو 10" في نيسان/أبريل.