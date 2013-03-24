آبل تستحوذ على شركة "WifiSlam" لتطبيقات التتبع

استحوذت شركة "آبل" على شركة "WifiSlam" الناشئة التي تطور تطبيقات إيجاد وتتبع الهواتف النقالة داخل الأماكن المغلقة.

وأشار تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن صفقة الاستحواذ تلك تكلفت نحو 20 مليون دولار أمريكي.

وأكد متحدث رسمي باسم "آبل" إتمام عملية الاستحواذ، مكتفياً في تصريح مقتضب، أشارت إليه الصحيفة، بأنها تأتي ضمن سياسة شركته في ضم الشركات التقنية الصغيرة من وقت إلى آخر.

وبدأت شركة "WifiSlam" أعمالها منذ عامين تقريباً على يد مؤسسها "جوزيف هوانغ" الذي عمل سابقاً كمهندس في شركة "جوجل".

وتعتمد الشركة على إشارات شبكات الإنترنت اللاسلكية "واي فاي" من أجل تحديد مواقع الهواتف، كما تطوّر تقنيات لإنشاء خرائط للأماكن المغلقة التي لا يغطيها نظام تحديد المواقع العالمي GPS.

يُذكر أن نظام إنشاء خرائط الأماكن المغلقة ليس جديداً على الشركات التقنية، خاصة أن "جوجل" تقدم مثل تلك التقنية في الأماكن العامة مثل المطارات والمباني التجارية.