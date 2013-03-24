تطبيقات "ويندوز 8" تصل إلى 50 ألف تطبيق

كشفت إحصائية حديثة أن متجر تطبيقات "ويندوز 8" وصل مؤخراً إلى 50 ألف تطبيق جديد بزيادة قدرها 45 ألف تطبيق تقريباً منذ إطلاق النظام.

وكانت بداية "ويندوز 8" الرسمية في 26 أكتوبر بالعام الماضي مع أكثر من 5000 تطبيق، وتوقعت حينها مايكروسوفت النمو السريع للتطبيقات على المتجر المخصص للنظام.

وتوقعت مايكروسوفت، حين إطلاق "ويندوز 8" وصول عدد التطبيقات المخصصة للنظام إلى أكثر من 100 ألف تطبيق قبل الأول من فبراير 2013، إلا أن الانتقادات التي واجهها النظام وعزوف بعض المطوّرين عن إنشاء تطبيقات له أدى إلى عدم تحقق توقع الشركة الأمريكية.

وأشارت الإحصائية التي كشف عنها موقع MetroStore Scanner، إلى أن التطبيقات على متجر ويندوز 8 في طريقها إلى الزيادة خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعتقد أن سياسة مايكروسوفت الجديدة في الدفع مقابل التطبيقات الجديدة على متجر نظامها ستساعد بزيادة عدد التطبيقات في وقت قياسي.

وشجعت مايكروسوفت المطورين لإنشاء تطبيقات لنظام "ويندوز 8" و"ويندوز آر تي"، وذلك من خلال منحهم مبلغ 100 دولار أمريكي للتطبيق الواحد، في محاولة منها لزيادة عدد التطبيقات المتوافرة لنظام التشغيل الجديد.

وأكدت مايكروسوفت أن هذا العرض متوافر لعدد 20 تطبيقاً فقط، بحدّ أقصى 10 تطبيقات لنظام التشغيل الواحد؛ من أجل ابتكار تطبيقات جديدة للنظامين المتوافرين على الحواسب المكتبية والمحمولة واللوحية.

يُذكر أن الشركة الأمريكية نفسها تعمل على تحديثات لمجموعة التطبيقات الأساسية لنظام تشغيلها الجديد، وتنوي الكشف عن حزمة التحديثات تلك خلال الشهر الجاري.