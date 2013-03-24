فيسبوك يحذف بعض شروط الكتابة على "صورة غلاف" الصفحات

أعلن موقع "فيسبوك" مؤخراً عن حذفه لعدد من الشروط التي وضعها أمام أصحاب الصفحات على موقعه من أجل السماح لهم بالكتابة على "صورة الغلاف" الخاصة بصفحاتهم دون حذفه.

وكان "فيسبوك" يمنع الكتابة على "صورة الغلاف" في أغراض إعلانية مباشرة، ولكن فقط في أغراض الإعلان عن جديد أو مضمون الصفحة.

وكشف موقع التواصل الاجتماعي عن سياسة تصميم "صورة الغلاف" الجديدة عبر تحديث صفحة شروط إنشاء الصفحات، حيث أصبح وضع أرقام هواتف أو أسعار وخصومات على منتجات محددة ليس بمخالفة قد تحذف من أجلها "صورة الغلاف".

وأوضح "فيسبوك" أن "صورة الغلاف" الخاصة بالصفحات يمكنها أن تحتوي على جمل دعائية مباشرة وأسعار للمنتجات ومعلومات الاتصال، كما سمح الموقع بوضع عبارات تدعو زوار الصفحة إلى مشاركتها أو الإعجاب بها.

ويعدّ الشرط الأساسي الجديد الذي اعتبر "فيسبوك" تجاوزه مخالفة هو عدم تخطّي حجم الكتابة على "صورة الغلاف" نسبة 20% من الحجم الإجمالي للصورة.

ووسّع "فيسبوك" بسياسته الجديدة تلك من الخيارات المتاحة أمام أصحاب الصفحات، خاصة التجارية منها، لإنشاء "صورة غلاف" الهدف منها بيع أو تسويق منتج، وهو الأمر الذي كان يخشى الموقع منه في السابق لتعارضه مع منصته الإعلانية.

يُذكر أن "فيسبوك" يجري في الآونة الأخيرة عدداً من التغييرات التي تهدف لجذب مزيد من المعلنين وبالتالي المستثمرين خاصة بعد طرح سهم موقع التواصل الاجتماعي في البورصة.