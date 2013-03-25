السماح باستخدام الأجهزة الذكية أثناء إقلاع وهبوط الطائرة

تعتزم إدارة الطيران الفيدرالية، السماح للمسافرين باستخدام أجهزتهم النقالة، خاصة الذكية منها، سواء الهواتف أو الحواسب اللوحية، وذلك أثناء الطيران وتحديداً أثناء عمليتي الإقلاع والهبوط.

وأشار تقرير لجريدة "نيويورك تايمز"، إلى أن الإدارة التابعة لوزارة النقل الأمريكية تنوي السماح للمسافر باستخدام أجهزته شرط تشغيلها في وضع "الطيران".

الجدير ذكره أن إدارة النقل الأمريكية تشكل مع سلطة الطيران الأوروبي أغلب قوانين الطيران وسلامة المسافرين حول العالم، والتي تحتم على المسافرين غلق جميع أجهزتهم الإلكترونية أثناء عملية الإقلاع والهبوط، وذلك لعدم التشويش على معدات الطائرة.

وأوضح التقرير الإخباري أن القرار بالسماح بتشغيل الأجهزة الإلكترونية أثناء الإقلاع والهبوط عبر وضع "الطيران" قد يصدر العام المقبل.

يذكر أن هذا التقرير يأتي في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة الفيدرالية الأمريكية بالحديث مع شركات الإنترنت وتصنيع الإلكترونيات لتحسين قواعد استخدام الأجهزة الإلكترونية على الطائرات، خاصة مع انتشار الأجهزة الذكية التي لا تصدر تشويشاً ملحوظاً على معدات الطائرة في وضع "الطيران".