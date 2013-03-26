تقارير: "آبل" تشتري شركة متخصصة في تطبيقات "جي بي أس"

قامت شركة "آبل" بشراء شركة "واي فاي سلام" الناشئة المتخصصة بالتطبيقات العاملة على نظام التموضع العالمي "جي بي أس"، بعد الانتقادات الكبيرة التي طالتها إثر الثغرات التي شابت نظام الخرائط في آخر هواتفها "آيفون"، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وردا على سؤال أمس الاثنين لوكالة "فرانس برس"، لم تنف المجموعة الأمريكية هذه المعلومات. وقال متحدث باسمها إن "آبل تشتري شركات تكنولوجيا صغيرة بين الحين والآخر، وعموما لا نناقش في أهدافنا ومشاريعنا".

وكانت "آبل" قررت في سبتمبر/ايلول الماضي، عند إصدار هاتف "آيفون5"، الاستغناء عن تطبيق "جوجل مابس" للخرائط الذي يعده منافسها الكبير "جوجل"، والاستعاضة عنه بتطبيق خاص بالشركة هو "آبل مابس".

إلا أن هذا التطبيق شابه الكثير من الثغرات، ما اثار موجة انتقادات وتعليقات ساخرة.

وأرغمت "آبل" على تقديم اعتذار علني وإعادة "جوجل مابس" إلى هواتف "آيفون".