سامسونج تطور شاشات "OLED" غير قابلة للكسر

تعتزم شركة "سامسونج" العمل على تطوير نوع جديد من شاشات "OLED" غير قابلة للكسر، التي من المفترض أن تزود بها أجهزتها الذكية قريبا.

وأوضح تقرير لبوابة "Naver" الكورية الجنوبية، على لسان مصادر مطلعة، أن "سامسونج" ستستخدم نوعاً من البلاستيك المعالج لصنع تلك الشاشات المتطورة، وليس الزجاج كما هو الحال في الشاشات العادية.

وأضاف التقرير أن الشاشات الجديدة ستتميز بمرونتها العالية وقدرتها على امتصاص الصدمات في كافة أجزائها، كما أنها ستتميز بسُمك أنحف من نظيرتها الزجاجية.

وأشار التقرير، إلى أن "سامسونج" ستبدأ في تصنيع تلك الشاشات البلاستيكية خلال الربع الرابع من العام الحالي، وأن الهاتف اللوحي "جالاكسي نوت 3" سيكون أول الأجهزة التي ستحصل على هذه الشاشة غير القابلة للكسر.

أما بالنسبة لموعد الإصدار الرسمي لجهاز "جالاكسي نوت 3" فلم يحدد بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى احتمالية إطلاقه في معرض "IFA" التقني في برلين، والذي سيقام خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، أي في نهاية الربع الثالث من 2013.

يذكر أن التقرير الكوري أعطى بعض التلميحات حول شاشة "جالاكسي نوت 3" حيث ستكون بدقة "Full HD" وبقياس 6 بوصة أو أعلى، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الكورية الجنوبية كانت طرحت أول هواتفها التي تملك شاشة بدقة "Full HD" هذا الشهر وهو الهاتف "جالاكسي إس 4".