مستخدمو "آيفون" يشكون من مشكلة في البطارية

شكى عدد من مستخدمي هواتف "آيفون" من عيب في التحديث الجديد لنظام iOS الذي يحمل الرقم 6.1.3 يتسبب في فقدان سريع لطاقة بطارياتهم.

وأوضح أحد مستخدمي الهاتف عبر شكوى على قسم الدعم في موقع "آبل" الإلكتروني، أنه لاحظ فقدانا سريعا لطاقة بطارية هاتفه من نوع "آيفون 4S" بعد التحديث مباشرة إلى النظام iOS 6.1.3.

وعلق العشرات من مستخدمي الإصدارات المختلفة لهاتف "آيفون" على تلك الشكوى بالإشارة إلى معاناتهم من تلك المشكلة أيضاً مع بطاريات هواتفهم.

ولم ترد "آبل" رسمياً على تلك الشكوى، إلا أن أحد المستخدمين اقترح حلاً لتلك المشكلة يقلل من استهلاك طاقة البطارية، حيث أوضح أن على المستخدم إغلاق كافة التطبيقات العاملة على هاتفه ثم غلق جهازه عن طريق الضغط المطول على زر "الرئيسية" وزر "التشغيل"، ومن ثم إعادة فتح الهاتف وتشغيل التطبيقات مجددا، وهي الطريقة التي أتت بنفعها مع عدد من المستخدمين الذين عانوا من مشكلة طاقة البطارية تلك.

وكانت "آبل" طرحت التحديث 6.1.3 قبل أيام، وذلك لعلاج ثغرة تسمح للغرباء بتجاوز "قفل الهاتف" ولإضافة بعض التحسينات الأمنية الأخرى، إلا أن أحد المستخدمين للإصدار "آيفون 4" كشف عن ثغرة جديدة في هذا التحديث تسمح بتجاوز "قفل الهاتف" عن طريق الاتصال عبر "الأوامر الصوتية" ومن ثم نزع شريحة الاتصالات.