ياهو مكتوب تقدم لعشاق كرة القدم تطبيقاً جديداً لآيفون

أعلنت ياهو مكتوب عن إطلاق تطبيق كرة قدم عربي جديد لأجهزة آيفون، يوفر لمحبي هذه الرياضة في المنطقة وسيلة سهلة وممتعة لمتابعة فرقهم الرياضية المفضلة وأخبارها وأحدث المستجدات الرياضية اليومية حول العالم.



ويتميز تطبيق Yahoo! Maktoob Football الجديد، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، بأن لغته عربية بالكامل، مع مراعاة تصميمه لتحقيق أقصى درجات التكامل مع منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، كي يتيح للمستخدم إمكانات المشاركة السلسة والفورية.

وتتضمن المزايا الرئيسية للتطبيق الجديد تغطية حية وشاملة للبطولات الإقليمية والعالمية، ومعلومات تفصيلية عن المباريات، تشمل المواعيد والملاعب وإحصاءات اللعبة، فضلاً عن التحديثات الفورية التي تتضمن الأهداف والأخطاء والعقوبات، مع إمكانية النشر والمشاركة الفورية لجميع هذه المعلومات عبر فيسبوك وتويتر.

وقال عادل شحادة، مدير المنتجات لدى ياهو مكتوب: "عندما بحثنا في تطبيقات الألعاب الرياضية الموجهة إلى منطقتنا، وجدنا فرصة حقيقية لتقديم تطبيق عربي غني جديد لعشاق رياضة كرة القدم، خاصة وأن هذه اللعبة تحتل حيزاً كبيراً من اهتماماتهم، ويتماشى التطبيق مع ما يتطلع إليه الراغبون في الحصول على وسيلة فعالة تمكنهم من مواكبة فرقهم ومبارياتهم المفضلة في جميع الأوقات لتجعل تعاملهم اليومي معا لإنترنت أكثر متعةً وإلهاماً". وأضاف: "يستفيد تطبيق كرة القدم Yahoo! Maktoob Football الجديد من رصيد محتوى ياهو مكتوب الغني على الإنترنت ليقدم رفيقاً نقالاً حقيقياً يركز على الأداء والسرعة وتجربة الاستخدام الفريدة. ونخطط لمواصلة تحديث التطبيق وإضافة ميزات جديدة مع الوقت لإغناء تجربة استخدامه".

ومن أبرز مزايا التطبيق الجديد:

• تغطية حية لأهم البطولات العربية والعالمية

• مجريات المباراة دقيقة بدقيقة: الأهداف، البطاقات الصفراء والحمراء التبديلات، ضربات الجزاء، ركلات الترجيح.

• معلومات عن المباراة: وقت المباراة، الملعب، سعة الملعب، خريطة الملعب، حكام المباراة.

• إحصاءات عن المباراة: تسديدات على المرمى، تسديدات خارج المرمى نسبة الاستحواذ، التسللات، الركنيات، الأخطاء.

• تغطية إخبارية بتقارير مفصلة عن أهم البطولات العربية والعالمية.

• إمكانية تخصيص عرض البطولات والأخبار.

• إمكانية مشاركة تحديثات المباريات والأخبار على فيسبوك وتويتر