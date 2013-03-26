"فيسبوك" تكشف عن نظام التعليقات الجديد للصفحات

كشفت شركة "فيسبوك" عن تحديث جديد لنظام التعليقات على الصفحات عبر موقعها للتواصل الاجتماعي، وهو النظام الذي يتيح لمدير الصفحة الرد على تعليقات معجبي الصفحة مباشرة. وأوضحت "فيسبوك" عبر مدونتها الرسمية أن التحديث الجديد، Reply، يجعل مدير الصفحة قادراً على التواصل بشكل أفضل مع أعضاء صفحته، وترك ردوده على تعليقاتهم دون الحاجة إلى كتابة تعليق جديد.

وسيجلب النظام الجديد الذي قامت "فيسبوك" بتجربته خلال الشهور القليلة الماضية، ميزة تجعل أكثر التعليقات التي جلبت إعجاب وتفاعل بقية المستخدمين معها في أعلى التعليقات على كل مشاركة على الصفحة، أما التعليقات التي تحمل روابط دعائية أو تم التبليغ عنها كمشاركة مخالفة فستعود لآخر التعليقات.



وأشارت الشركة عبر مدونتها إلى أنها ستضيف تلك الميزة وتفعلها تلقائياً لكل الصفحات التي يزيد عدد معجبوها عن 10 آلاف مستخدم، أما الصفحات الأخرى فعليها تفعيل الميزة يدوياً عبر إعدادات الصفحة.

يذكر أن "فيسبوك" ستقوم بتفعيل هذا التحديث على كل الصفحات الموجودة في الموقع بحلول العاشر من يوليو القادم، حيث ستضيف تباعاً التحديث لصفحات موقعها الاجتماعي.