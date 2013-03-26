"ياهو!" تشتري تطبيقاً من تصميم مراهق بريطاني وتوظفه

أعلنت مجموعة الإنترنت "ياهو!" أمس الاثنين عن شراء تطبيق "ساملي" الذي يسهل قراءة المعلومات على الأجهزة المحمولة من مراهق بريطاني قد يصبح من أصغر أصحاب الملايين سنا.

وشرحت المجموعة الأمريكية في رسالة نشرت في هذا الخصوص على مدونتها الرسمية أن "نيك دالوازيو ابتكر هذا التطبيق في منزله في لندن عندما كان في الـ15 من العمر".

ولم تكشف المجموعة عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" اللندنية أفادت بأن نيك دالوازيو البالغ من العمر حالياً 17 عاما قد يحصل على مبلغ يتراوح بين 30 و61 مليون دولار أمريكي.

وأكدت المجموعة أن الشاب سينضم إلى فريقها "في غضون الأسابيع المقبلة". ومن المتوقع أن تغلق "ياهو!" هذا التطبيق وتعيد استخدامه في منتجاتها الخاصة، كما هي الحال في صفقات الشراء كافة.

ويذكر أن مديرة المجموعة ماريسا ماير قامت خلال الأشهر الأخيرة بعمليات شراء صغيرة من هذا القبيل، في مسعى إلى "اصطياد المواهب" بغية تحسين منتجات "ياهو!" وإنعاش نموها.