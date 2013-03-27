الأجهزة اللوحية أكثر مبيعاً من الحواسيب المكتبية في 2013

من المتوقع أن تتخطى مبيعات الأجهزة اللوحية المعلوماتية مبيعات الحواسيب المكتبية ابتداءً من هذا العام، على أن تتخطى مبيعات الحواسيب المحمولة ابتداءً من عام 2014، على ما جاء في دراسة من إعداد مجموعة الأبحاث الأمريكية "آي دي سي".

وقد قدّرت مجموعة الأبحاث مبيعات الأجهزة اللوحية المرتقب تسجيلها هذا العام بـ190.9 مليون وحدة، مع ارتفاع بنسبة 48.8% مقارنة بعام2012. وهي ستتخطى بالتالي مبيعات الحواسيب المكتبية التي من المفترض أن تتراجع إلى 142.1 مليون وحدة بنسبة 4.3%، لكنها ستبقى أدنى بقليل من مبيعات الحواسيب المحمولة 203.8 ملايين وحدة التي ارتفت بنسبة 0.9%.

ومن المرتقب أن ترتفع مبيعات الأجهزة اللوحية في عام 2014 بنسبة 23.8% إلى 236.6 مليون وحدة. وحتى لو تراجع نمو هذه الأجهزة، يبقى نموها الحالي كافياً لتتخطى مبيعاتها مبيعات الحواسيب المحمولة التي لن تتقدم إلا بنسبة 3.4% لتشمل 210.8 مليون وحدة. أما مبيعات الحواسيب المكتبية فستحافظ في عام 2014 على معدلها أي 142.4 مليون وحدة.

وعلى الرغم من النجاح المتزايد للأجهزة اللوحية تبقى حصة الأسد من الأجهزة المربوطة بالإنترنت من نصيب الهواتف الذكية، مع مبيعات تقدرها مجموعة الأبحاث بـ918.6 مليون وحدة هذا عام، و1.08 مليار العام المقبل.

ويزدهر هذا القطاع بدفع من الأسواق الناشئة حيث يتركز النمو، خلافاً للأسواق المتقدمة التي باتت تعاني من تخمة.

وشرحت ميغا سايني، المحللة لدى "آي دي سي"، أن "مستهلكي الأسواق الناشئة يشترون بداية هواتف خلوية ثم أجهزة لوحية قبل الانتقال إلى الحواسيب الشخصية".