دراسة: "آيفون" الأكثر إصابة بالثغرات بين الأجهزة الذكية

أوضحت شركة"Source Fire" للحلول الأمنية في دراسة قامت بها حول أكثر الأنظمة التي اكتشفت بها ثغرات أمنية منذ خروجها للنور وحتى الآن، أن نظام iOS المخصص لهاتف "آيفون" عانى من 210 ثغرات منذ الكشف عنه، ما يجعله أكثر أنظمة التشغيل التي احتوت على ثغرات أمنية.

وأضافت الدراسة أن 81% من الثغرات التي اكتشفت في أنظمة التشغيل الذكية كانت من نصيب نظام iOS المخصص لآيفون، ويليه نظام "أندرويد".

واكتشفت 24.9% من الثغرات الأمنية التي أصابت الهواتف الذكية العاملة بنظام "أندرويد"، فيما أصيبت الهواتف العاملة بنظام "ويندوز فون" بنسبة 14.5% من الثغرات، وكان أقل نظام إصابة بثغرات أمنية هو "بلاكبيري" بنسبة 11.4%.

وأشارت الدراسة إلى أن القراصنة يتوجهون نحو نظام iOS أكثر من غيره لما له من شعبية بين المستهلكين، وذلك على الرغم أن نظام "أندرويد" تجاوزه في عدد المستخدمين، كما أن نواته نظام "جوجل" مفتوحة المصدر على عكس النظام الذي تطوره "آبل".

يذكر أنه على الرغم من الأرقام التي جاءت بها تلك الدراسة، فإن بعض الشركات الأمنية تعتبر التهديدات التي تنتظر "أندرويد" هذا العام كبيرة، فسبق وأشارت شركة "تريند مايكرو" لحماية البيانات أن مليون تهديد ينتظر نظام "جوجل" الذكي في 2013.