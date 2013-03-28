أنباء عن صدور "آيفون 5 إس" أواخر يونيو بميزة هائلة

ظهرت توقعات جديدة حول موعد صدور هاتف" آيفون 5 إس"، حيث ذكر جين مونستر، المحلل في بايبر جافري، في مذكرة بحثية أن "آبل" ستقوم بإطلاق "آيفون 5 إس" في أواخر شهر يونيو القادم، وستعمل على إنتاج "آيفون" منخفض التكلفة في سبتمبر من نفس العام.



ويرى مونستر في بحثه الجديد أن "آبل" ستقوم ببيع أكثر من أربعة ملايين وحدة من هاتفها الجديد، لتصل مبيعات "آيفون 5 إس" في نهاية أول أسبوع من إطلاقه إلى خمسة مليون وحدة. أمّا كاتي هبيرتي، المحللة في مورجان ستانلي، فذكرت أن هاتف "آبل" الجديد سيحمل ميزة "قاتلة"، على حد تعبيرها، والتي تعتبر مفاجأة هذا العام؛ لتزيد من عدد مستهلكي الهاتف.



يُذكر أن التحليلات الحالية تدور حول قيام "آبل" بإدراج مميزات في "الآيفون" الجديد أفضل من "آيفون 5"، بما في ذلك كاميرا أفضل، ومعالج أسرع، وتقنية NFC.