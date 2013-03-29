جوجل تطلق رسائلها الإلكترونية بأسلوب جديد

أعلنت شركة جوجل عن اعتمادها رسمياً للنموذج الجديد لكتابة الرسائل الإلكترونية، الذي يظهر في إطار منبثق والذي تم إطلاقه في أكتوبر الماضي.



وقالت الشركة أمس الخميس عبر مدونتها الرسمية إن النموذج الجديد يتمتع بمزايا متعددة تسهل من عملية إنشاء الرسائل الإلكترونية الجديدة بما في ذلك السرعة في إنشاء الرسائل، والبساطة في التصميم، والآلية القوية للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني الأخرى، وإمكانية كتابة أكثر من رسالة في وقت واحد، وتعزيز أسلوب الكتابة متعددة المهام.

وأشارت جوجل إلى إدخالها تحسينات عديدة إلى النموذج الجديد، بما في ذلك إمكانية إرسال الملفات عبر Google Drive وإمكانية إرفاقها مع الرسائل.

وأكدت جوجل أن النموذج الجديد لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني حظي باستحسان المستخدمين. وتعتزم جوجل تعميم الإطار المنبثق لإنشاء الرسائل خلال الأيام القادمة، مع إبقائها خيار "التبديل المؤقت للكتابة القديمة" والذي سيبقى متوافراً لمن يفضلون إعداد رسائلهم بالنموذج القديم.



